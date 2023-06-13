وزير الخارجية العراقى: خطة مستقبلية لاستيراد الكهرباء من مصر

كتب سمير حسنى

قال فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، إن الزيارة إلى مصر تأتي في إطار استمرارية المباحثات بين الجانبين العراقي والمصري في إطار اللجنة المشتركة للطرفين، والتي تتطرق في هذه الزيارة إلى مجموعة من القضايا تتعلق بتقييم العلاقات في المرحلة السابقة، وتخطيط العلاقات القادمة، وكيفية الاستمرار وتعميق التعاون بين الطرفين.

أضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «العلاقات بين مصر والعراق جيدة جدا وتتطور يوما بعد يوم، وسنوقع بهذه الزيارة 11 مذكرة للتفاهم بين الحكومتين، وهناك مشاريع مشتركة وسوف تلعب بعض الشركات المصرية دورا مهما في بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي، وخاصة في مجال الإعمار والإسكان».

وتابع أن تشكيلة الوفد تؤكد على أن هذه المباحثات ستكون مهمة من الناحية الاقتصادية، فتشكيلة الوفد تتكون من وزير التخطيط ووزير الإسكان والكهرباء ومحافظ البنك المركزي ومستشاري رئيس الوزراء الخاصين بالقضايا الاقتصادية، إلى جانب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، وبهذه الزيارة سندرس كيفية تطوير العلاقات الاقتصادية».

أشار إلى أن هناك تعاون مشترك في الجانب الأمني والثقافي وتبادل الطلاب والزمالات في الجامعات، بين مصر والعراق، كما أن التعاون قائم في المجالات المختلفة، وهناك تعاون وعمل مشترك على الجانب الدبلوماسي في مختلف القضايا سواء على المستوى العربي أو الإسلامي أو العالمي.

وأضاف: «المذكرات التي ستوقع تخص التعاون في المجال الثقافي والمصرفي والدبلوماسي بالإضافة إلى توقيع مجموعة من المذكرات لها علاقة بالمشاريع المشتركة، وعمل الوزارات المختلفة في هذا المجال».

وأكد: «سنطور العلاقات الاقتصادية ونتوقع الفترة القادمة العديد من الشركات المصرية ستعمل في الساحة العراقية، وهناك مشاريع مشتركة تخص الطاقة، وخاصة الربط الكهربائي، وهناك ربط بين الجانب العراقي والأردني والخطة المستقبلية ربط هذه الشبكة بالجانب المصري واستيراد الطاقة الكهربية من مصر، بالإضافة إلى هذه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد فهناك علاقة ثلاثية بين القاهرة وعمان وبغداد، وهناك اجتماعات مختلفة على المستويات المختلفة، للتنسيق في هذه المجالات سواء، الاقتصادي والطاقة والمصرفي والدبلوماسي والسياسي لتنسيق المواقف على المستوى العالمي».