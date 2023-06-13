وزارة العمل: تسجيل وحصر عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

كتبت آية دعبس

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، بشأن استكمال عمليات الحصر والتسجيل للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفه بمدينة الخارجة، فى محطات تنقية المياة، تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التى توفرها المديرية لتلك الفئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتلك الفئة وتوفير كافة الخدمات الممكنة لها واستمرار عمليات الحصر والتسجيل لها فى أرض الواقع بمواقع العمل داخل المشروعات الكبرى التى يجرى تنفيذها فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديريات.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ، انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين وبناء على التكليفات الرئاسية الأخيرة أثناء احتفالات الدولة بعيد العمال ، وفي إطار توجيهات وزير العمل بالاهتمام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة ، قامت المديرية بتشكيل لجنة من وحدة العمالة غير المنتظمة لحضر وتسجيل تلك الفئة بمحظات تنقية المياة بمدينة الخارجة على ارض الواقع ، كبداية لشمولهم ضمن المنظومة التى تم إعدادها والعمل من خلالها لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة.

وأضاف مدير المديرية، أن عمليات الحصر والتسجيل تتم بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، وتحت رعاية اللواء ا.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ، مؤكداً حرص المديرية على استكمال تلك العمليات لحصر وتسجيل تلك الفئة من خلال الأجهزة التابعة لها، من اجهزة التفتيش العمالى ، ومكاتب السلامة والصحة المهنية داخل قرى ومدن المحافظة لتوفير الحياة الكريمة لها ولأسرها حيث انها من الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر فى بيئات العمل المختلفة.

من ناحية أخرى، نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج 4 ندوات و لقاءات تثقيفية لتوعية العاملين بمخاطر إدمان وتعاطي المواد المخدرة بكبري الشركات والمصانع بسوهاج، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، تحت رعاية اللواء طارق الفقي المحافظ، وفي ظل توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول حقوق وواجبات العمال والقضايا الحياتية الهامة فى توفير بيئة ومناخ عمل آمن ولائق داخل كافة المنشآت فى مختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج فى تقريره للوزارة، أن الندوة الأولي تم تنظيمها بورشة التدريب باولاد نصير التابعة لشركة مطاحن مصر العليا بسوهاج وحضرها أكثر من 50 من عمال وموظفين شركة المطاحن، أما الندوة الثانية أقيمت بمصنع الهدرجة بسوهاج وحضرها عدد 40 من العاملين بالمصنع والإدارة، والندوة الثالثة أقيمت بشركة الأهرام للبلاستيك بالكوثر وحضر الندوة حوالي 50 عاملا، فضلاً عن ندوة رابعة تم تنظيمها بمصنع السكر بجرجا وحضرها عدد 35 عاملا.

وأضاف مدير المديرية أن الندوات الأربعة تناولت محاضرات حول شرح القانون رقم 73 لسنة 2021 والخاص بالاستمرار في الوظائف العامة بشرط ثبوت عدم تعاطيه للمواد المخدرة وأحقية الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون في عمل التحاليل بشكل مفاجئ وغير ذلك مما نص عليه القانون ، كما تم شرح أخطار الإدمان وتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها وأثرها السيء طبيا واجتماعيا وأسريا واسباب انتشارها والفئة العمرية الأكثر تعرضا لخطر الإدمان ، وخطورة الإدمان علي الإنتاج وتوفير فرص العمل والتدريب وشرح للمادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 والتي تنص علي أنه من الحالات التي تبرر الفصل من العمل تواجد العامل في حالة سكر بين أو تعاطي مواد مخدرة أثناء العمل.