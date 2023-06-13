هطول أمطار رعدية بالإسكندرية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الأسكندرية، هطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة ، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وأكدت شركة الصرف الصحى عدم وجود تجمعات للمياه أمام لجان الثانوية العامة، فيما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء فى شواطئ القطاع الشرقى.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة