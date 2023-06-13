ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 13/6/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 4
موعد صلاة المغرب 7:57 م
موعد صلاة العشاء 9:29
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:59
موعد صلاة العصر 4:38
موعد صلاة المغرب 8:04 م
موعد صلاة العشاء 9:39 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:55 م
موعد صلاة العشاء 9:28 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:42
موعد صلاة العصر 4:12 م
وقت صلاة المغرب 7:40 م
وقت صلاة العشاء 9:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:41 م
موعد صلاة العشاء 9:05
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