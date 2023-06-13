نصائح مهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية

كتب وليد عبد السلام

وجه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة مجموعة نصائح للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

وأكد أن مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية عليهم تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة .

وتابع: يجب ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنبًا لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية، مشيرا إلى أن الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وشرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.