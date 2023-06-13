ندوات جماهيرية للتعريف بمشروع "مودة" بقرية السماحية فى الدقهلية

عقد اليوم الثلاثاء، بقاعة اللؤلؤة بقرية السماحية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية ، ندوة جماهيرية لمبادرة تفعيل أنشطة مشروع مودة بالمراكز المنفذ بها، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للتأكيد على أهمية توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق في المجتمع، وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية والخبرات اللازمة والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، وبما يساهم في خفض معدلات الطلاق وأسس اختيار شريك الحياة وأهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

وقد تم عقد الندوة بالتنسيق بين الإدارة الاجتماعية وجمعية المحافظة علي القرآن الكريم بالقرية، وقامت الرائدات الاجتماعية بحشد الفئة المستهدفة من الشباب من عمر 18 حتى 35 عاما بحضور المدرب المعتمد بمشروع مودة ، حمدي عبد الغني ومنسق المديريه نجلاء موافي، وشادية خليل مديرة الإدارة الاجتماعيه، وفريق عملها بالإدارة ورئيسة الوحده ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأعضاء والرائدات الاجتماعيات بالقرية.

جاء ذلك فى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية، وتحت رعاية الدكتورة نفين القباج-وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وإشراف وريادة الدكتور وائل عبد العزيز -وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.