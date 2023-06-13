ميقاتي يبحث مع مسئولين أممين ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية

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بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع منسق الأمم المتحدة للشئون الانسانية عمران رزا ومديرة شئون الأونروا في لبنان دوروتي كلاوس وعدد من المسئولين، ملف الكهرباء في المخيمات الفلسطينية وأماكن تجمع النازحين السوريين وذلك بحضور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض.



وأكد وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن النقاش دار حول ضرورة معالجة موضوع دفع فواتير استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء، مؤكدا على وجوب دفع ثمن الكهرباء لأن لها لها تكلفة في الإنتاج والتوزيع والصيانة والرواتب، ويجب تغطيتها من خلال تعرفة الكهرباء.



وقال إن اللبنانيين ليس مطلوبا منهم تغطية تكلفة استهلاك السوريين والفلسطينيين للكهرباء، موضحا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنتين فنيتين، الأولى تعنى بموضوع مخيمات السوريين لدفع المستحقات المتوجبة عليهم والثانية تعنى بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن أول اجتماع سيحصل غدا في مؤسسة كهرباء لبنان سيخصص لموضوع مخيمات الفلسطينيين والثاني سيخصص للسوريين.



وردا على سؤال عن موافقة الأمم المتحدة والأونروا على تغطية الكلفة قال: "لقد أبديا استعدادا لمعالجة هذا الموضوع والسعي لإيجاد الحلول، فنحن لا يمكننا أن نسمح بأن يخل هذا الملف بالتوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فتوازننا المالي يأتي أولا عبر بناء المؤسسات وكهرباء لبنان كانت على شفير الانهيار وقمنا باستردادها ووضعناها على المسار الصحيح للاستقامة المالية والإدارية ".



وردا على سؤال عن إمكانية قطع المؤسسة الكهرباء عن المخيمات في حال عدم الدفع أوضح أن هذه الأمور سيتم معالجتها حين الوصول إليها، داعيا للتعامل بإيجابية مع الموضوع، مشددا على أنه لا يمكننا إعطاء الكهرباء في حال عدم تغطية الكلفة، كما شدد على أن الأمر نفسه ينطبق على الإدارات والمؤسسات الرسمية.