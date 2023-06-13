مكتبة الإسكندرية تشارك فى مؤتمر صحة إفريقيا.. وتؤكد: ساهمنا بمنح ونشر أبحاث

شاركت مكتبة الإسكندرية فى المؤتمر الطبى الإفريقى الثانى "صحة إفريقيا Africa Health ExCon "، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشاركت المكتبة فى الجلسة الخاصة بدعم البحث العلمى من خلال المنح المختلفة ودور ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعى، حيث أوضحت الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمى، أن المكتبة تقدم العديد من المنح لشباب الباحثين المصريين والأفارقة لدعم أبحاثهم فى المجالات المختلفة: الزراعة والعلوم الطبية والفيزياء والرياضيات والكيمياء وعلوم الأرض والذكاء الاصطناعى وتحليل المعلومات.

وساهمت هذه المنح فى دعم أكثر من مائة بحث أكاديمى وساهمت فى نشر أكثر من أربعمائة بحث أكاديمى محكم فى مجلات ودوريات علمية دولية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج التدريبية فى مختلف المجالات العلمية والتى تهدف إلى بناء قدرات شباب الباحثين وإكسابهم المهارات اللازمة فى مجالهم الأكاديمى وتعزيز البحث العلمي.

كما شارك فى المؤتمر حوالى مائة من الطلاب الأفارقة المشاركين ببرامج "رابطة شباب الصفوة الافارقة" والتى تنظمها المكتبة منذ عام 2011، وتهدف هذه البرامج إلى بناء القدرات العلمية للطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية المختلفة عن طريق عقد لقاءات أسبوعية بالمكتبة وتنظيم عدد من ورش العمل لبناء قدراتهم ومشاركتهم فى المؤتمرات العلمية المختلفة لإكسابهم المهارات العلمية المختلفة.

كما شهدت الجلسة عروض لمجموعة من المشروعات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعى ودور ريادة الأعمال فى مجالات طب الأسنان.