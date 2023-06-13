وشارك في استقبال وفود الحجاج، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكرى، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، الذين أكدوا أنه تم وضع الترتيبات الكاملة لمغادرة حجاج الضفة الغربية بسهولة ويسر عبر معبر "الكرامة"، وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ومنها إلى السعودية، لتسهيل سفر الحجاج وتقديم الخدمات لهم.

وتواصل، منذ ساعات الصباح، توافد حجاج المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) إلى مدينة "محمود عباس للحج والعمرة"، حيث سيغادر 2100 حاج حتى مساء اليوم الثلاثاء من خلال 42 حافلة، فيما سيغادر يوم غد الأربعاء 1800 حاج من خلال 36 حافلة.

ويعمل معبر "الكرامة" اليوم وغدا الأربعاء 24 ساعة متواصلة في كلا الاتجاهين، لتسهيل وصول الحجاج وتوفير جميع الخدمات المناسبة لهم.