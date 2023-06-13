مصرع 100 شخص غرقا إثر انقلاب قارب مكدس بالركاب فى نيجيريا

وكالات

قال الشرطة النيجيرية، الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 100 شخص غرقوا وفُقد عدد آخر بعد انقلاب قارب مكدس بالركاب.

وقال سكان إن الحادث وقع الليلة الماضية عندما انقلب قارب خشبي كان ينقل الناس عبر نهر للوصول إلى ولاية كوارا بعد حفل زفاف بولاية النيجر المجاورة.

ولم يتضح حتى الآن عدد من كانوا على متن القارب، لكن حكومة ولاية كوارا قالت في بيان إنهم من خمس قرى وإن جهود الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف البيان أن والي كوارا عبر للمواطنين عن مواساته بعد الحادث الذي "يُخشى أن يكون قد أدى لمقتل عشرات بينما لا يزال الكثيرون في عداد المفقودين".

وخوفا من عمليات الخطف التي تنفذها عصابات مسلحة على الطرق، يستخدم بعض النيجيريين القوارب للانتقال إلى مواقع قريبة غير أن تكدس تلك القوارب وسوء حالتها هما السبب وراء وقوع معظم الحوادث من هذا النوع.