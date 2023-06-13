مصرع سيدة وإصابة 3 من أسرة واحدة فى حريق شقة بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة مصابى الحريق الذى نشب فجر اليوم الثلاثاء، بوحدة سكنية بالكيلو 7 بمنطقة حى الشروق بمدينة مرسى مطروح، والذى نتج عنه حالة وفاة وإصابة ثلاثة آخرين من أسرة واحدة بحروق، ومع التأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وقام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، يرافقه الدكتور عبدالله قاسم مدير إدارة المستشفيات والدكتور صبرى شعبان مدير مستشفى مطروح العام صباح اليوم الثلاثاء بزيارة مصابي الحريق، والذين تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام لمتابعة الرعاية الطبية العاجلة والاطمئنان على حالتهم الصحية مع تقديم كافة الدعم الطبي والنفسى اللازم للمصابين والأهل واطمئن وكيل الصحة على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، موجها لمدير المستشفى والطاقم الطبي بقسم الحروق بمستشفى مطروح العام بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية حتى مثولهم التام للشفاء ،كذلك تم المتابعة وتيسير إنهاء إجراءات خروج حالة الوفاة الناتجة عن الحريق.

ومن جانبه، قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خالص تعازيه لأسرة المتوفاة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.