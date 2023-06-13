مرفق معديات بورسعيد يعمل بكامل طاقته رغم سوء الأحوال الجوية.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء مرفق معديات مدينتى بورسعيد وبورفؤاد التابع لهيئة قناة السويس يعمل بكامل طاقته تزامناً مع سوء الأحوال الجوية، وذلك لنقل المواطنين ذهاباً وإياباً بالمجان، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تلعبه الهيئة لتقديم كافة الخدمات والمرافق العامة حفاظاً على تنشيط السياحة التنموية أمام الزائرين القادمين من محافظات مصر لمشاهدة آثارها وتراثها التاريخى.

ومن جانبه، أكد مصدر ملاحى لـ"اليوم السابع"، أن المرفق يعمل على مدار الـ24 ساعة دون انقطاع وخاصة فى حالات الطوارئ.

ومن جهة أخرى، سجلت كاميرا اليوم السابع 9 معديات تواصل نقل المواطنين والسيارات وكافة المركبات وهى معدية تحيا مصر وسيناء 1,2,4 ومعدية إرادة 1,2 ومعدية بورفؤاد 6 ومعدية كرامة 1,2، وذلك فى إطار توجيهات الفريق أسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس.