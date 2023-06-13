اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:30 م
أكرم القصاص
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محكمة ميامى تمنع ترامب من التواصل مع الشهود فى قضية الوثائق

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:47 م
محكمة ميامى تمنع ترامب من التواصل مع الشهود فى قضية الوثائق دونالد ترامب
وكالات

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قالت وسائل إعلام أمريكية إن المحكمة قررت منع الرئيس السابق دونالد ترامب من التواصل مع الشهود المحتملين في قضية الوثائق السرية.

وقالت شبكة سى إن إن الإخبارية إنه لن يتم فرض قيود على السفر على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد جلسة محاكمته.

وكان قد نفى الرئيس السابق قائمة التهم الموجهة إليه بعدما تلاها قاضى المحكمة.

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أى احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف.

وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.


دونالد ترامب

أمريكا

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