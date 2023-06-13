محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير المالية دعم المحافظة ويناقشان الموضوعات المشتركة

كتب السيد فلاح



موضوعات متعلقة ومناقشة الموضوعات ذات المشتركة ودعم المحافظة. التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، وذلك بمقر الوزارة لبحث بعض الموضوعات الهامة المشتركة، في إطار زيارات المحافظ المتعددة للوزراء المختلفين لتسهيل الإجراءات وإنهاء أيةموضوعات متعلقة ومناقشة الموضوعات ذات المشتركة ودعم المحافظة.

وأسفر الاجتماع عن عدة نتائج وتوصيات هامة منها استمرار دعم المحافظة بمبلغ 20 مليون جنيه سنويا لري الزراعات بشرم الشيخ والتصديق علي استمرار دعم المحافظة بمبلغ 35 مليون جنيه بزيادة 10%؜ سنويا ودعم المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه شهريا بتكلفة سنوية 60 مليون جنيه للتعاقد مع شركة نظافة بشرم الشيخ، والموافقة وتسهيل استخراج عدد 3 سكوتر كهربائي لصالح المحافظة دعما من أبوظبى بدون جمارك وضرائب، بالإضافة إلي إنهاء مشكلة معرض بيع المنتجات البدوية بمطار شرم الشيخ الدولى حيث وجه وزير المالية بقيام القائمين على المشروع بزيارة لمصلحة الجمارك لاختيار المكان المناسب وإنهاء الإجراءات علي الفور.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء لوزير المالية لاستجابته الفورية لإنهاء اية مشكلات متعلقة بالمحافظة وتيسير الإجراءات ودعم المحافظة وخاصة مدينة شرم الشيخ للحفاظ علي مكتسبات مؤتمر تغير المناخ، ومساهمته في الحفاظ علي مظهر شرم الشيخ الحضاري الذي يشيد به جميع الوافدين وزائري المدينة الساحرة.