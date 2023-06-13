محافظ بنى سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت، أمس الإثنين بالمواد غير المُضافة للمجموع ولكن تعد مواد "نجاح ورسوب"، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية، الأحد المقبل 18 يونيو الجارى، وتختتم 13 يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.



واطمأن المحافظ من وكيل الوزارة، محمد عبد التواب، والذى أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى، اليوم الثلاثاء، الطلاب الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.



وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية أخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات.



وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم التأكيد خلال التواصل مع غرف عمليات الإدارات، على قيام رؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية مساعدة داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب / انتحال صفة/طرق تقليدية) ومصادرة أى تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان وتطبيق القانون، فضلا عن حظر قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان.



هذا بالإضافة إلى التنبيه على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان ،اثناء فترة الراحة لاي من الأسباب ، ويستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ، مع تواجد مشرف معهم ، وعدم السماح مطلقاً بدخول الحقائب إلى مقر اللجنة ، وعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المشاركين في أعمال الامتحانات ، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة ، و الدخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة ، وتحت إشراف مراقب الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.