اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:30 م
محافظ بنى سويف: انتظام أعمال امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثانى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022/2023، التي بدأت، أمس الإثنين بالمواد غير المُضافة للمجموع ولكن تعد مواد "نجاح ورسوب"، على أن تبدأ امتحانات المواد الأساسية باللغة العربية، الأحد المقبل 18 يونيو الجارى، وتختتم 13 يوليو المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 19 ألف و300 طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمأن المحافظ من وكيل الوزارة، محمد  عبد التواب، والذى أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية " منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى، اليوم الثلاثاء، الطلاب الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء.

وأشار وكيل التعليم إلى الالتزام بتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية تضافر الجهود والتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية  لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة  عقد الامتحانات، منوها عن الاتصال الدائم بين غرفة عمليات المديرية وغرفتي الوزارة  والمحافظة من ناحية وغرف إدارات التعليم من ناحية أخرى لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تم التأكيد خلال التواصل مع غرف عمليات الإدارات، على قيام رؤساء اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية  مساعدة داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب / انتحال صفة/طرق تقليدية) ومصادرة أى تليفون محمول في حالة ضبطه أثناء دخول الطلاب لجان الامتحان وتطبيق القانون، فضلا عن حظر قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان.

هذا بالإضافة إلى التنبيه على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان ،اثناء فترة الراحة لاي من الأسباب ، ويستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة ، مع تواجد مشرف معهم ، وعدم السماح مطلقاً بدخول الحقائب إلى مقر اللجنة ، وعدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المشاركين في أعمال الامتحانات  ، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة ، و الدخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدي بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة ، وتحت إشراف مراقب الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.


امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة