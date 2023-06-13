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محافظ الغربية يعتمد 237 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:27 ص
محافظ الغربية يعتمد 237 درجة حد أدنى للقبول بالثانوي العام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنسيق ‎القبول للصف الأول الثانوي ( عام – خاص – خاص فندقي - الفني ) للعام الدراسي 23/ 24 ، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمعروضة من المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 22 /23.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (237) درجة، الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص(175) درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي (155) درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.

كما تقرر قبول طلبة الإعدادية المهنية بالمدارس الصناعية من مجموع (180) درجة، وقبول طلبة الإعدادية المهنية الزراعية من مجموع (120) درجة على أن يتم قبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بجميع مدارس التعليم الفني بمختلف النوعيات طبقا لترتيب المتقدمين حسب المجموع الأعلى ووفقا للكثافة المقررة.


 

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