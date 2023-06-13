محافظ أسيوط وسفراء الاتحاد الأوروبى يزورون دير العذراء مريم

أسيوط-هيثم البدرى

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة ، اليوم الاثنين ، دير السيدة العذراء مريم بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية، والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

يأتي ذلك خلال زيارتهم للمحافظة أمس في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي وخاصة مع تنشيط رحلات السياحة لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

رافقهم خلال الزيارة الانبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكه.

بدأت الزيارة بتفقد مدخل وطريق دير درنكة وقنطرة جسر الجبل التاريخية بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة ثم زار المحافظ ومرافقوه دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وتفقدوا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم واستمعوا إلى شرح من نيافة الأنبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير وأعمال التطوير التي تمت بالدير ثم تفقدوا أقسام الدير واستمعوا لشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتي يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ثم التقى المحافظ وسفراء الاتحاد الاوروبي الأنبا يوأنس لإلقاء الضوء على تاريخ الدير ورحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها والاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء التي يجرى تنظيمها كل عام ويقصدها ملايين الزوار من مختلف دول العالم.

وأعرب الانبا يوأنس عن خالص سعادته لزيارة محافظ أسيوط وسفراء دول الاتحاد الاوروبي للدير وتفقد المسار والكنائس الأثرية بالدير مشيدًا بالدعم المقدم من رئيس الجمهورية والحكومة للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط ووضعها على الخريطة السياحية العالمية مشيرًا إلى احتفالات الدير السنوية التى يقصدها السياح والزائرين أقباط ومسلمين من مختلف أنحاء العالم ويتجاوز عدههم 3 ملايين سائح طوال فترة الاحتفالات التي تشهد العديد من الطقوس القبطية التاريخية والجميلة والتي تحظى بإعجاب الزوار.

وأشار اللواء عصام سعد إلى الأهمية التاريخية لمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر والتي تتضمن 25 موقع مرت عليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر منهم 17 موقع يحمل معلم أثري يمكن زيارته منهم الدير المحرق بالقوصية ودير درنكة بأسيوط و8 نقاط يمكن الإستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة لتأهيلها للزيارة من خلال تقنية الواقع المعزز، مشيرًا إلى إنه تم إعداد مجموعة من المخططات التنموية السياحية في النطاق المحيط بنقاط المسار بدير المحرق بأسيوط ودير درنكة لافتًا إلى إنه سيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري ووضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

وفي نهاية الزيارة أهدى الانبا يوأنس الهدايا التذكارية لسفراء الاتحاد الاوروبي بمناسبة زيارتهم للدير وإلتقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ والحضور.

كما تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،يرافقه السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة أقسام الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة ويشهدان اجتماع مجلس الإدارة والتجار وبعض رجال الأعمال وذلك ضمن برنامج زيارتهم للمحافظة الذي يستمر لمدة يومين في إطار العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي .. جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية والمحاسب عمرو أبوالعيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط والعقيد أحمد القاضي بقطاع الأمن الوطني والنائبة هند جوزيف عضو مجلس الشيوخ ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجاربة بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط والعديد من التجار ورجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبدأ المحافظ وسفراء الاتحاد الاوروبى ومرافقوهم زيارتهم لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة بتفقد أقسام مركز التميز للخدمات المتكاملة والذي يضم 17 "شباك خدمة" لتقديم الخدمات لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسهولة ويسر واستمعوا إلى شرح من الدكتور علاء عز لأبرز الخدمات التي يقدمها المركز حيث يقدم العديد من الخدمات اعتمادًا على تطبيق مفهوم الشباك الواحد والتعامل مع مكان واحد لإنجاز جميع الخدمات المطلوبة كفكر مطبق عالميًا تنتهجه الدولة حاليًا من أجل تيسير اجراءات الأعمال بأسرع وقت وبخدمة مميزة لافتًا إلى أن هذه الإجراءات والخدمات تأتي في إطار الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وشارك محافظ أسيوط سفراء الاتحاد الاوروبي وأمين عام إتحاد الغرف التجارية الاجتماع الموسع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والتجار ورجال الأعمال بالمحافظة والذي بدأت فعالياته بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم كلمة الترحيب من المحاسب عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط. وأكد محافظ أسيوط على أهمية الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية بأسيوط من تسهيل الإجراءات لرجال الأعمال والتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن التنسيق مع كافة الجهات لتوفير مشروعات صغيرة للشباب وإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالمناطق الصناعية بالإضافة إلى جهود الغرفة التجارية ومساهماتها في فتح المعارض والمنافذ للمواد الغذائية واللحوم لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين موجهًا الشكر لرئيس وفد الاتحاد الاوروبي والسفراء الحضور لزيارتهم للمحافظة اليوم مشيرًا إلى قوة العلاقات بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي منوهًا إلى ضرورة زيادة الدعم والتعاون في مشروعات تمكين الشباب اقتصاديًا وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التنسيق والتعاون بين الغرفة التجارية المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والحرفية مشيدًا بدور الغرفة التجارية بأسيوط ومساهمتها في فتح معارض المواد الغذائية ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة فضلاً عن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل. وأشاد السفير كريستان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، بأوجه التعاون بين الاتحاد الاوروبي والحكومة المصرية وخاصة في برامج تشغبل الشباب ومواجهة الهجرة غير النظامية وبرامج التمكين الاقتصادي مشيرًا إلى زيادة التعاون والاستثمارات والدعم خلال الفترة القادة وخاصة لمحافظات الصعيد التي تشهد نهضة في كافة القطاعات ولديها مقومات طبيعية وبشرية كبيرة. وعبر الدكتور علاء عز خلال كلمته عن سعادته بزيارة وفد سفراء الاتحاد الاوروبي للمحافظة وزيارتهم لمقر الغرفة التجارية بالمحافظة مشيرًا إلى التعاون الوثيق والدعم المقدم من الاتحاد الاوروبى لتنفيذ بعض المشروعات بالشراكة مع الغرفة التجارية المصرية لافتًا إلى اهمية زيادة الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي وفتح مشروعات جديدة للتمكين الاقتصادى منوهًا إلى أن المركز النموذجي المتكامل بمقر الغرفة التجارية المصرية يهدف الى تقديم كافة الخدمات المتكاملة في مكان واحد وبأبسط الاجراءات وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها من مكان واحد لتوفير الوقت والجهد والعبء الإداري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 . واستعرض المحاسب عمرو أبو العيون انجازات الغرفة التجارية بأسيوط خلال الفترة الماضية والتي تمثلت في انشاء مجمع للصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية "الصفا" ببني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 16 ألف متر مربع ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل وبتكلفة اجمالية 28 مليون جنيه وجارى التوسع في المجمع بإنشاء 36 ورشة جديدة بمساحات كبيرة لتوفير 500 فرصة عمل وبتكلفة اجمالية تبلغ 10 مليون جنيه لافتًا إلى دور الغرفة التجارية في التدريبات على الحرف والصناعات المختلفة لتأهيل الشباب على سوق العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وبدعم من الاتحاد الاوروبي فضلاً عن خطة فتح معارض ومنافذ لتوفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار فضلاً عن انشاء مركز التميز بالغرفة لتقديم الخدمات للتجار ورجال الأعمال بسهولة ويسر من خلال خدمة الشباك الواحد وطالب رئيس الغرفة من رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بزيادة الدعم المقدم من الاتحاد لتمويل مشروعات التمكين الاقتصادي ودعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل واقامة مؤتمر للاستثمار وتشغيل الشباب.



























