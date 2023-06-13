محافظة أسوان تعلن استمرار رفع درجة الاستعداد تحسباً لسوء الأحوال الجوية

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أعلنت محافظة أسوان، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن تحسباً لسوء الأحوال الجوية ، لحين إنتهاء موجه الطقس السئ وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية ، وكافة الجهات المعنية ، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة، خاصة على الطرق السريعة والمرور، والتخلص من أى آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار ، والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع ، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها.

وكلف "عطية"، إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أى تداعيات ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق ، بالإضافة إلى توزيع معدات شفط المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة ، وإستعداد فرق الطوارىء بكافة التخصصات من المياه ، والصرف الصحى ، والكهرباء ، والمرور ، والطرق ، والغاز وغيرها.

ووجه، مديرية الصحة برفع درجة الإستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ، ومراجعة موقف الأدوية والأمصال ، والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة ، وتجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بآخذ الحيطة والحذر ، خاصة قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية ، والإلتزام بالسرعات المقررة ، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية ، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار ، وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك ، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة ، وعدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة والصحة العامة من أى أضرار.

وأشار إلى أنه يتم تلقى أى شكاوى أو بلاغات على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943، و 01278655167 ، و 01091565955 ، أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 .