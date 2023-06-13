ماسح حرارة وكاميرات لتأمين اللجان.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانى الاقتصاد والإحصاء

كتب: محمود طه حسين وسيد الخلفاوى ومحمود راغب

يواصل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، لليوم الثانى على التوالي امتحانات "الدور الأول" للعام الدراسي 2023/2024، حيث يؤدي الطلاب اليوم الإثنين امتحان مادة الاقتصاد لمدة ساعة ونصف، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 10 والنصف، وتتضمن اللجنة الثانية امتحان مادة الإحصاء، وتستغرق ساعة ونصف، بدءا من الساعة 11 وحتى الساعة 12 والنصف ظهرا، وذلك ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

ومع بدء توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان، أجرى مسؤولي اللجان الكشف الإلكتروني على الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، للتأكد من عدم اصطحاب أى طالب أجهزة محمول أو أي وسيلة إلكترونية قد يستخدمها في الغش أو تصوير أسئلة أو أجوبة.

ورصدت "اليوم السابع" استخدام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة، جهاز قياس درجات الحرارة عن بعد، للاطمئنان على طلبة الثانوية العامة قبل دخولهم اللجان، حيث يتم قياس درجات حرارة الطلاب على بوابات المدارس، وفى حالة وجود ما يستدعى إجراء الكشف على الطالب يتم التأكد من حالته الصحية بغرفة الكشف المخصصة بكل مدرسة بعد إخطار الطبيب.

وحرصت عدد من مدارس القاهرة على إنشاء مظلات على شكل علم مصر، أمام المدارس التى بها لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك لحماية الطلبة من الشمس.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، وصول أوراق الأسئلة الخاصة بامتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات ووصول رؤساء اللجان إلى المدارس.

وأكدت الوزارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشددت الوزارة على أن رحلات نقل الأسئلة تتم تحت إشراف كامل من أفراد الأمن الإدارى بالمديريات التعليمية والإدارات وأيضا الشرطة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة، ووفقا لجدول الامتحانات تبدأ امتحانات المواد التي تضاف إلى مجموع الطالب بداية من الأسبوع المقبل حيث يؤدى الطلاب 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش في الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة في اللجان لرصد أي مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود في كراسة الأسئلة لضبط أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أي تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.

ونبهت الوزارة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات في ورقة الأسئلة والإجابة سواء ورقة البابل شيت المخصصة للإجابة عن الأسئلة الاختيارية أو ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية، مع تظليل رقم الجلوس بعد كتابته في ورقة البابل شيت، مع التزام الطلاب بالإجابة عن الأسئلة المقالية في الأجزاء المخصصة لذلك، كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا سواء المقالية أو الاختيارية.



استخدام جهاز قياس الحرارة



توافد الطلاب للمدرسة



توافد الطلاب



جهاز قياس الحرارة



دخول الطلاب للجان