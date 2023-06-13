وأشار لوكاشينكو -في تصريح أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- إلى أسباب نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا.. قائلا "إننا نحتاج إلى هذه الأسلحة للتأكد من عدم قيام جندى أجنبى واحد بوضع قدمه على الأراضي البيلاروسية مرة أخرى".

وأضاف أن استخدام هذه الأسلحة سيكون بسبب واحد فقط، وهو الاعتداء على بيلاروسيا، "وسيكون الرد فوريا، لقد أعلنت هذا عدة مرات بالفعل".

وشدد لوكاشينكو على قوة الأسلحة النووية التي سيتم نشرها في بيلاروسيا، متابعا: "أعتقد أنه من الصعب على أي شخص أن يقاتل مع دولة لديها مثل هذه الأسلحة، إنه سلاح رادع".

وأعرب لوكاشينكو عن رغبة بيلاروسيا في أن تتجنب المواقف التي يتعين فيها استخدام الأسلحة النووية، وقال "أتمنى ألا أتخذ قرارًا باستخدام هذه الأسلحة، لكن لن يكون هناك أي تردد في حال حدوث اعتداء علينا".