قادها مشتعلة بالنيران.. محافظ قنا يشيد بموقف بطولى لسائق شاحنة حريق محطة وقود

قنا صابر سعيد

توجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إلى مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للطوارئ للاطمئنان على الحالة الصحية لسائق وعامل، الذين أصيبوا فى موقع الحريق الذى وقع بإحدى محطات الوقود.

وحرص محافظ قنا على الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بالحادث، حيث تم إجراء الفحوصات وتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما وجه الداودى بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين طوال مده إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج لحين تماثلهم للشفاء.

وأشاد المحافظ، بالموقف البطولى لسائق سيارة الوقود التى اشتعلت بها النيران، أثناء تفريغ الوقود وذلك لقيامه بنقل السيارة فور ملاحظته اشتعال النيران بها خارج محطة الوقود مما أدى إلى الحد من اشتعال النيران بالمحطة والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن ما قام به هذا السائق يُعد مثلاً يحتذى به فى التضحية من أجل الآخرين.