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غرفة عمليات تعليم الدقهلية: لم نتلق أى شكاوى اليوم خلال امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:14 م
غرفة عمليات تعليم الدقهلية: لم نتلق أى شكاوى اليوم خلال امتحانات الثانوية العامة غرفة العمليات
الدقهليه شريف الديب

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أدى 53 ألفا 414 من طلاب الشهادة الثانوية العامة بالدقهلية، امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء غير المضافة للمجموع، وسط حالة من الهدوء، وقد ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية.
 
وأشار شعبان إلى أن الامتحانات تسير سيرا حسنا ولم تتلقى غرفة العمليات شكاوى تعكر صفو العملية الامتحانية وشدد شعبان على ضرورة الإلتزام بالقواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وشدد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل اللجان مع الملاحظين والمراقبين والطلاب وأكد على تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانية ومنع التجمعات أمام اللجان.
 
جاء ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الوزير المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة سير الامتحانات وتذليل العقبات وحل المشكلات التى من شأنها تعرقل سير العملية الامتحانية.

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