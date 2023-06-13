عاطل يعترف بتخصصه في سرقة أجزاء السيارات وبيعها للتجار بالنزهة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم ضبطه في منطقة النزهة بالقاهرة، وبحوزته عددا من أجزاء السيارات بسرقتها، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنه تخصص في سرقتها من السيارات المركونة بالشوارع العامة، وإعادة بيعها لتجار من عملائه.

أضاف المتهم السابق اتهامه في عدة قضايا، أنه ارتكب 4 جرائم سرقة بنفس الأسلوب، وأرشد عن ال مسروقات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حجزه على ذمة التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزته (أجزاء سيارة - عدد 2 مفك).. وبمواجهته اعترف بسرقتها من سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب "الفك" ، وأقر بأنه وراء ارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها.. وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.