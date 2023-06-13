طلاب الثانوية العامة بالأقصر يتوافدون على لجان الاقتصاد والإحصاء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، توافد الطلاب بمحيط اللجان ودخولهم فى ثانى أيام الامتحانات لأداء امتحانات الاقتصاد والإحصاء، حيث يتم إجراء التفتيش الذاتى لجميع الطلبة لدي دخولهم اللجان، مع منع دخول الهواتف وأية كتب أو متعلقات معهم.

ومن جانبه، يقول الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه يتم متابعة ثانى أيام ماراثون الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، عبرتشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية لمتابعة خدمة 7550 طالبا وطالبة فى 22 لجنة حول إدارات الأقصر التعليمية بالمدن المختلفة، بجانب توفير الدعم للمراقبية فى 18 استراحة منتشرة بالمحافظة طوال فترة الإمتحانات.

وكشف الدكتور صبرى خالد وكيل التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، عن رصد المديرية مكافأة 5000 جنية لكل طالب وطالبة من الأقصر يدخل فى قائمة أوائل الثانوية العامة هذا العام، وذلك لتحفيز الجميع على الدخول للامتحانات بكل جدية واجتهاد والتفوق، موضحاً إنه أجرى جولات مكوكية على مدار الأيام الماضية على تجهيزات اللجان والاستراحات وتم عقد غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الامتحانات أولاً بأول، حيث تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لرصد استعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الاستراحات التي سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، إنه انتهت المديرية من الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وتمت متابعة تجهيزات اللجان والاستراحات بجولات على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة اللجان قبل دخول ماراثون الثانوية العامة، ورافق وكيل تعليم الأقصر، خلال جولاته على مقرات لجان واستراحات الثانوية العامة، كل من مدير إدارة الطود الدكتور عبده الضوي، وأمين مجلس أمناء الطود النائب محمد عطا الله، حيث أشاد بمستوى الجاهزية بإدارة الطود وكذلك في باقي اللجان دائماً، سواء باللجان أو إستراحات المعلمين.



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