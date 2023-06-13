ضبط 17 منشأة سياحية تخالف قوائم الأسعار بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات والرقابة علي المنشآت للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين، وبناء علي تعليمات الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قامت الإدارة العامة للسياحة بشن حملتين اليوم الثلاثاء، بنطاق حي وسط وشرق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 منشآت قامت بمخالفة استخدام قائمة الأسعار المنتهية، وتم ترك إخطار للمدير المسئول للحضور إلي مقر الإدارة غدا رفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار المنتهية كإجراء أولى وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة، كما تم ضبط 5 منشآت غير ملتزمة بإعتماد قوائم الاسعار وقد تم إستدعاء مسؤولي المنشأت للحضور غدا لمقر الإدارة لإستكمال الإجراءات القانونية لتجديد واعتماد قوائم الأسعار الخاصة بهم وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية، 7 منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للحضور لمقر الإدارة غدا لتجديد قائمة الأسعار وفى حالة عدم الإلتزام يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وتبين أن أحد المنشآت قام بتقدم طلب للإدارة العامة للسياحة بزيادة الأسعار بقائمة الأسعار المعتمدة وجار إعتماد الأسعار ،كما تبين وجود منشأة بها إيصال تجديد أسعار وتم التنبيه للحضور للإدارة لإستلام قائمة الأسعار بعد إعتمادها،و منشأة تبيع بأسعار معتمدة لكن غير معلنة وتم التنبيه على المدير المسئول بالإعلان عن قائمة الأسعار وإلا تعتبر مخالفة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة.

وأخيرا تم ضبط 3 منشآت لا يوجد بها أوراق المرور وقد تم منحها مهلة لإستكمال الأوراق المطلوبة والحضور للإدارة لإعتماد قائمة الأسعار وتم التنيه بعدم التخلف للأهمية.