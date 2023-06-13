ضبط بقال تموينى بالشرقية لاستيلائه على سلع مدعمة بقيمة 40 ألف جنيه

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة على منافذ مشروع جمعيتي بدائرة الإدارة، وقد قامت الحملة أثناء مرورها على منفذ مشروع جمعيتي الكائن بقرية المهدية بإجراء جرد لكميات السلع التموينية المدعمة، وقد أسفر الجرد عن قيام صاحبة المنفذ بالتصرف في كميات من السكر والزيت والمكرونة التموينية قيمتها الإجمالية مبلغ مقداره ( 40954.25 ) جنيه ، عبارة عن 646 كيس سكر تمويني زنة الكيس الواحد ( 1 ) كيلو جرام و622 زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة الواحدة ( 800) ملليلتر و 2279 كيس مكرونة زنة الكيس الواحد 400 جرام ، وتم تحرير المحضر رقم 9182 لسنة 2023 جنح ههيا.

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.