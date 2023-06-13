اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاب بالغردقة يعيد 785 ألف جنيه لصاحبها بعد تحويل المبلغ بالخطأ لحسابه فى البنك

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 04:37 م
شاب بالغردقة يعيد 785 ألف جنيه لصاحبها بعد تحويل المبلغ بالخطأ لحسابه فى البنك الشاب محمد نوح
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعاد الشاب محمد نوح، البالغ من العمر 34 عاما، والمقيم بمدينة الغردقة، مبلغ 785 ألف جنيه لصاحبها، بعدما تم تحويل المبلغ على حسابه الشخصى عن طريق الخطأ.
 
وروى الموظف القصة لافتا أن بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى اتصالا من موظف البنك يفيد بأنه تم تحويل مبلغ مالى كبير لحسابه الشخصى من خارج البنك وليس من حساب خاص بالبنك، على الفور كشف عن الحساب من خلال كارت البنك، وعلم أن المبلغ 785 ألف جنيه.
 
وأضاف: عاودت الاتصال مرة أخرى بالبنك، وقررت أن أرد المبلغ وتسليمه لصاحبه لعدم قبولى بأى مبالغ لا أستحقها ولم أعمل بها، وهو ما تربينا عليه منذ الصغر، وحرصت على إرجاع المال لأصحابه، وتم إعادة المبلغ للحساب الذى المرسل منه.

البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

الموظف الامين

عادة مبلغ مالى

أخلاقنا الجميلة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أمانة سائق ومشرف أتوبيس ركاب أعادوا 40 ألف جنيه ولاب توب لراكب

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:18 م

أمانة مسعفين.. سلما 100 ألف جنيه ومتعلقات ثمينة لأهالى ضحايا حادث بصحراوى البحيرة.. احتفاء مواقع التواصل بأبناء البحيرة الشرفاء.. والمسعفان: لا شكر على واجب.. ودورنا الحفاظ على أرواح المواطنين.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 02:00 م

أمانة مسعف وسائق بسوهاج.. يعيدان أكثر من نصف مليون جنيه لأسرة مصابين فى حادث

الخميس، 13 أبريل 2023 05:16 ص

أمانة مسعفين بالدقهلية عثرا على 165 ألف جنيه مع مصاب بحادث وسلماها لأقاربه

الأربعاء، 05 أبريل 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة