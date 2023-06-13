سقوط متقطع للأمطار على سواحل العريش بشمال سيناء ..صور

شمال سيناء - محمد حسين

تعرضت شمال سيناء اليوم لسقوط امطار غطت المناطق الساحلية بمناطق غرب وشرق العريش واتجهت للمناطق الساحلية بالشيخ زويد.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في بيان صحفي، رفع درجة الاستعداد علي مستوي غرف العمليات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، والابلاغ الفوري لغرفة العمليات في الديوان العام باي احداث تتعلق بالطقس.

واشار محافظ شمال سيناء، ان ذلك بناء علي توقعات الأرصاد الجوية بشان تعرض البلاد لطقس غير مستقر وسقوط امطار خفيفة الي متوسطة ورعدية أحيانا علي مناطق متفرقة من شمال سيناء.

وسادت شمال سيناء اليوم اجواء ربيعية، حيث اختفت الشمس وراء الغيوم بالتزامن مع سقوط متقطع لأمطار خفيفة.

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية، فيما أعلن مجلس مدينة العريش عن استمرار انعقاد غرفة العمليات بكامل طاقتها، وتواجد رؤساء مناطق الخدمات بالمدينة لتلقي كافة البلاغات وإرسال فرق العمل لأي مكان يلزم ذلك.

وأكد مجلس مدينة العريش على ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي،

ودعت إدارة الأزمات المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المحددة في حال وجود أي شكوى من الأمطار، وهي 01204254296، 01276844002



أمطار العريش (1)



أمطار العريش (2)



أمطار العريش (3)



