اليوم السابع
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سفير العراق بالقاهرة: توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 09:47 م
سفير العراق بالقاهرة: توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة
محمد شرقاوى

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أشاد السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، بما أسفرت أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المصري – العراقية المشتركة، وعلى إثرها تم توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق على هامش أعمال الدورة الثانية "للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة"، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، ونظيره محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق.
 
وأضاف دليمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامجه من مصر المذاع على قناة "CBC"، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ترجمة لما تم الاتفاق عليه من مباحثات واتفاقيات، موضحًا أن هناك تعاونا كبيرا بين القاهرة وبغداد وتعاونات مثمرة، للنهوض بين الجانبين في مختلف المجالات.
 
ووجه سفير العراق بالقاهرة الشكر والتحية لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، على حسن الاستقبال والضيافة والكرامة، مؤكدًا أن هذا شيء معروف دائمًا عن مصر.

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