زوج فى دعوى سب وقذف: "مراتي طردتني في الشارع واستولت على 1.8 مليون جنيه"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى سب وقذف، ضد زوجته، أمام محكمة جنح أكتوبر، كما أقام دعوى تعويض أمام دائرة التعويضات بذات المحكمة، ليطالبها بسداد مبلغ مالى مليون و800 ألف جنيه بعد الاستيلاء عليهم بالتحايل، ليؤكد الزوج بدعواه:" زوجتى دمرت حياتى، وباعت العشرة التى بيننا، بعد زواج بناتى، وقامت بطردى للشارع والاستيلاء على أموالى وشقتى مستغلة أن بيديها توكيل عام مني".

وأشار الزوج: "خلافات حادة جمعتنى بزوجتى مؤخرا، بعد أن وضعتنى أمام الأمر الواقع وسرقت كل ما أملكه، وعندما اعترض قامت بملاحقتى بالتهديد، لأعيش فى عذاب طوال الشهور الماضية، ورفضت توسط بناتى لحل الخلاف، لتستغل زواجهما وعدم وجود أحد فى المنزل وتغير الكالون الخاص به وتمنعنى من الدخول، وأعلنت أنه منزلها وليس من حقى العيش برفقتها".

وأكد الأب بدعواه:" عشت 28 عام وأنا أعمل ليلا ونهارا حتى تعيش زوجتى وبناتى فى رفاهية، منحت زوجتى كل شيء بسبب خوفها من سطو أهلى على الميراث كونى لم أنجب ذكر، وفى الأخير هى من قامت ببيعى والسطو على حقوقى الشرعية".

وأضاف:" حاولت التصدى لما فعلته ولكنى فشلت فى ظل جبروتها، بعد أن قررت الانتقام منى، واستولت على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية، استولت على شقى عمرى، ورفضت حل الخلافات بيننا بشكل ودي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، وألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.