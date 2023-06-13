اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:20 م
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رئيس وزراء بريطانيا يشكر الشرطة على استجابتها المستمرة لحادث نوتنجهام

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:20 م
رئيس وزراء بريطانيا يشكر الشرطة على استجابتها المستمرة لحادث نوتنجهام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
أ.ش.أ

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" اليوم الثلاثاء عن شكره للشرطة وخدمات الطوارىء على استجابتهم المستمرة للحادث المروع الذي وقع في مدينة "نوتنجهام".
 
وقال سوناك - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه "على إطلاع دائم على التطورات.. يجب إعطاء الشرطة الوقت الكافي للقيام بعملها.. إن أفكاري مع المصابين ومع عائلات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم".
 
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت عن مقتل 3 أشخاص في "حادث خطير" وقع في أحد شوارع مدينة "نوتنجهام" ببريطانيا واعتقال شخص يشتبه بارتكابه الحادث يبلغ من العمر 31 عاما وقالت في نبأ عاجل لها- إنه تم إغلاق منطقة وسط المدينة بعد العثور على ثلاثة قتلى في مواقع متعددة، ولم توضح أسباب الحادث أو طبيعته بعد.
 
وفي سياق منفصل، قالت شرطة مدينة "نوتنجهامشاير" البريطانية في بيان إن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بعد أن حاولت شاحنة دهسهم وتم نقلهم إلى المشفى.
 
يذكر أن "نوتنجهام" والتي تبعد نحو 3 ساعات عن العاصمة البريطانية لندن، هي مدينة صغيرة لا يزيد تعداد سكانها 300 ألف نسمة.

نوتنجهام

بريطانيا

لندن

ريشي سوناك



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