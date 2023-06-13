رئيس وزراء العراق يزور مسجد الحسين ويلتقى الجالية العراقية.. صور وفيديو

كتب أحمد جمعة

زار رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، مسجد الإمام الحسين وسط العاصمة القاهرة، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى مصر، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي للحكومة العراقية في بيان له.

وأدَّى رئيس مجلس الوزراء العراقى مراسم الصلاة والزيارة في المسجد، واطَّلع على المقتنيات المقدسة والتاريخية التي تضمّها الحجرة النبوية داخل المسجد الشريف.

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس الوزراء العراقى، مساء الإثنين، أبناء الجالية العراقية المقيمين في مصر، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، حيث أقيمت مأدبة عشاء على شرفه والوفد المرافق له، في مبنى السفارة العراقية بالقاهرة.

وعبر السوداني عن اعتزازه بلقاء أبناء الجالية العراقية، الذين يشكلون عراقًا مصغرًا من كلّ الأطياف والتوجهات، ويعكسون طيبة العراقيين وقيَمهم ومبادئهم.

وأشار السوداني إلى أن الهدف من زيارة جمهورية مصر العربية، والرغبة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف المجالات، كما تطرق إلى توجّه الحكومة نحو البناء والإعمار، لتحقيق طموح كل العراقيين وتطلعاتهم، بعراق آمن ومستقر، وجديتها في تحويل بلدهم العراق إلى ورشة عمل لتعويض ما فاته وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح أن علاقة العراق مع مصر تستند إلى تاريخ مشترك، مؤكدا أهمية دور العراق ومصر على الساحة العربية والإقليمية، مثمنا وقوف مصر بعد عام 2003 مع العراق في مختلف المحطات، ودعمه في معركته ضد الإرهاب، فضلًا عن الخطاب المعتدل لمؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس وزراء العراق، أن التعاون العراقي الأردني المصري، وما تمّ تأسيسه من قبل الحكومات السابقة، موضع اهتمام من قبل الحكومة العراقية، وتم تضمينه في المنهاج الوزاري، مشيرا لوجود رغبة حقيقية في تعزيز آفاق التعاون مع مصر.



رئيس وزراء العراق يلتقي أبناء الجالية العراقية فى القاهرة



من زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الحسين



رئيس الوزراء العراقي يزور الحسين