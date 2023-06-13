اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء أرمينيا يهنئ بوتين بمناسبة اليوم الوطني.. ويشيد بالعلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 07:00 ص
رئيس وزراء أرمينيا يهنئ بوتين بمناسبة اليوم الوطني.. ويشيد بالعلاقات بين البلدين رئيس أرمينيا
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الأرمينية، الإثنين، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لروسيا، مُشيدا بعلاقات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات. 
 
وقال باشينيان -في رسالته إلى الرئيس الروسي التي أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية: "أهنئكم وجميع الروس بمناسبة هذا اليوم المهم، الذي يؤكد التفاني العميق للشعب الروسي في أصول الدولة". 
 
وأضاف: "إن الشراكة النشطة والفعالة للبلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية تؤكد نيتنا المشتركة لتعميق العلاقات ذات المنفعة المتبادلة بين شعبينا، والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا البعض".
 
كما أعرب عن ثقته في استمرار العلاقات البناءة بين البلدين في مختلف القطاعات، بهدف ضمان الأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.
 
يُشار إلى أن الرئيس بوتين هنأ، في وقت سابق من يوم الإثنين، المواطنين الروس بمناسبة "اليوم الوطني"، مؤكدًا أن هذا اليوم يعبر عن وحدة الشعب الروسي متعدد القوميات.

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