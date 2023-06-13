اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس معهد التخطيط يشارك بمؤتمر "الأمن السيبرانى بالنظام العالمى الجديد".. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 10:06 م
رئيس معهد التخطيط يشارك بمؤتمر "الأمن السيبرانى بالنظام العالمى الجديد".. صور جانب من اللقاء
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي في فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر "كايزك 2023" تحت شعار "الأمن السيبرانى فى النظام العالمى الجديد"، والتى تعقد على مدار يومي 12 و 13 يونيو الحالى، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء المصريين والدوليين، لمناقشة أهم تطورات ملف أمن المعلومات على مستوى العالم والشرق الأوسط، ويعد المؤتمر من أبرز فعاليات مجال الأمن السيبراني بالمنطقة، ويحرص القطاعان الحكومي والخاص في مصر على المشاركة فيه.
 
وفى كلمته، أكد الدكتور أشرف العربي على قضية الأمن السيبراني في سياق الاهتمام العالمي والإقليمي المتصاعد، ودورها في حماية الأصول المعلوماتية والرقمية الوطنية، واقتصادات المعرفة في كافة دول العالم.
 
وأوضح العربى، أن هذا التشبيك المتصاعد ليس خياراً ولكنه حتمية، وعلى الدول والمنظمات البحث في أفضل السبل لخلق عالم أفضل وأكثر استدامة، خاليا من الابتزاز والقرصنة السيبرانية التي تهدد أمن وسلامة الكوكب والدول والاقتصادات والمنظمات والأفراد على السواء، فضلاً عن تعزيز ربط "التشبيك الآمن" بأهداف التنمية المستدامة العالمية SDGs.
 
وشدد رئيس معهد التخطيط على ضرورة وجود مداخل ومقاربات وطنية مختلفة من خلال تطوير التشريعات والقواعد المنظمة، والاستراتيجيات والسياسات السيبرانية الوطنية بخلاف تعزيز الأطر الفاعلة للتعاون السيبراني الدولي والإقليمي، كما تحتاج مؤسسياً إلى تطوير آليات فعالة لحماية البيانات والخصوصية، وإدارة السحابة الإلكترونية، وأمن البنية التحتية الإلكترونية " الرقمية "، وأمن التطبيقات.
 
وأشار العربي إلى الارتباط المباشر بين الأمن السيبراني وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية SDGs وأهداف التنمية المستدامة الوطنية "رؤية مصر 2030"، كما نبه إلى ضرورة الاهتمام بقضية "إدارة المخاطر" في كافة المنظمات والقطاعات، بما فيها المخاطر السيبرانية، والاستفادة من الشراكات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.
 
وفى ختام كلمته، ألقى العربي الضوء على أنشطة معهد التخطيط القومي المختلفة التي تتناول قضايا التحول الرقمي والأمن السيبرانى والتكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل "البلوك تشين" والتكنولوجيا الحيوية، كما أكد على حرص معهد التخطيط القومي كمركز فكر وطنى على مواكبة المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية.
 
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 
د. أشرف العربي (1)
د. أشرف العربي 
 
د. أشرف العربي (2)
د. أشرف العربي
 
د. أشرف العربي (3)
أشرف العربى

 


الأمن السيبراني

معهد التخطيط القومى

اشرف العربى

التحول الرقمى



الموضوعات المتعلقة

مؤتمر الأمن السيبراني: 65% من المؤسسات حول العالم تعاني من نقص في الكوادر

الإثنين، 12 يونيو 2023 06:26 م

السعودية: أمر ملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:30 م

تقرير: دولة غير متوقعة تتمتع بأفضل المهارات للأمن السيبراني

الأحد، 04 يونيو 2023 07:00 م

طُعم.. مشروع تخرج بكلية إعلام بني سويف للتوعية بالأمن السيبراني

الإثنين، 22 مايو 2023 10:19 ص

فريق خريجى هندسة حلوان يفوز بالمركز الأول بهاكاثون بمؤتمر الأمن السيبرانى

الإثنين، 22 مايو 2023 09:39 ص

أحمد عبد الحافظ: مؤتمر مصر للأمن السيبرانى أتى بثماره

الخميس، 18 مايو 2023 09:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة