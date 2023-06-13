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رئيس الوزراء: افتتاح منتدى الأعمال المصري العراقي اليوم بحضور نخبة من البلدين

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:47 م
رئيس الوزراء: افتتاح منتدى الأعمال المصري العراقي اليوم بحضور نخبة من البلدين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه ناقش مع نظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق أوجه التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، موضحا أن فى إطار دور القطاع الخاص سيتم افتتاح منتدى الأعمال المصري العراقي بحضور نخبة من رجال الأعمال من البلدين. 
 
ورحب الدكتور مصطفى مدبولى، بنظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مؤكدا أن التاريخ سجل بداية التفاعل النشط بين مص والعراق منذ 6 آلاف سنة، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة العليا هو تأكيد على حرص البلدين لتفعيل التعاون فى مختلف المجالات.
 
وتوجه فى تصريحات صحفية،  بالتهنئة لإقرار الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية العراقية وما تتضمنها من خطوات إجرائية.
 
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. 
 
واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، بمطار القاهرة الدولي، المهندس محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى لترؤس اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق.
 
ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء العراق، وزراء: الخارجية، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والتجارة، والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وعددا من المسئولين.
 
 

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