رئاسة مركز الداخلة تنفذ أعمال رصف وتمهيد لعدة طرق رئيسية وفرعية بمدينة موط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد عن إستكمال تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة موط حيث جرى تشريب طريق شارع الجمهورية بدءا من ميدان الجمهورية الجديدة، استعدادا لأعمال الرصف وسيتم يتم تجميل الشارع بالبلدورة والانترلوك ومظلات على طول الطريق لحماية المواطنين من الحرارة الشديدة.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة أنه يجرى استمرار ردم وتمهيد مسطح مجاور للطريق الدائرى بمدينة موط تمهيدا لتجهيزه بالخدمات اللازمة لاستخدامه كمتنفس للمواطنين، مع استمرار أعمال النظافة اليومية وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بميدان الاسعاف بمدينة موط ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأضاف الطماوى أن أعمال الحملة شملت رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وقص وتقليم الاشجار والنخيل وتهذيبها وكذلك الاشجار المتشابكة مع اسلاك الكهرباء وازالة النباتات العشوائية ورفع مخلفات النخيل والاشجار ونقلها الى الاماكن المخصصة لها ، وذلك بمعدات الوحدة المحلية مؤكداً على أن أعمال إنارة الشوارع الجمالية تتم وفق رؤية فنية تحفظ الهوية البصرية للمدينة وتوفر من استهلاك الكهرباء كما أن أعمال قص الأشجار تتم تحت إشراف مختصين فى الزراعة بحيث تضمن النمو الصحيح والآمن للأشجار.



