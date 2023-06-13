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ذكرى 30 يونيو.. "الشهيد هشام شتا" قصة بطل سطر ملحمة بكرداسة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:00 ص
ذكرى 30 يونيو.. "الشهيد هشام شتا" قصة بطل سطر ملحمة بكرداسة الشهيد هشام شتا
كتب محمود عبد الراضي

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"الشهيد هشام شتا" من الأبطال الذين لن ينساهم أحد، خاصة بعد مواقفه البطولية في التصدي بشجاعة لحماية مركز كرداسة من الإرهابيين، والصمود لأخر لحظة حتى سقط شهيداً في ذمة الله.
 
وأكد والد الشهيد، هشام شتا، في حديث سابق لليوم السابع أن ابنه استشهد فى مذبحة كرداسة يوم 14 أغسطس 2013، مضفياً : "روح نجلي الشهيد تحيط بنا فى كل وقت وكل مكان نذهب إليه نشعر به وكأنه يجلس معى أنا ووالدته، ونشعر وكأنه حى بيننا، وحينما نذهب لزيارته فى قبره نشعر وكأنه فوق الأرض وليس تحت تراب القبر، ونشعر وكأن الحادث كان بالأمس وكأنه يغيب عنا فى مأمورية مثل تلك التى كان يخرج فيها".
 
وأضاف والد الشهيد هشام شتا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية لا تألو جهدًا فى التعاون مع أسر الشهداء وتسهيل أى عقبات يواجهونها فى أى مكان.
 
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الشهيد

الشهيد هشام شتا

مذبحة كرداسة

وزارة الداخلية

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