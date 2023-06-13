حضور مبكر لطلاب الثانوية العامة للجانهم الامتحانية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تسابق طلبة الثانوية العامة في شمال سيناء علي الحضور للجان الامتحانات وحرص أولياء الأمور في مدارس البنات بوسط مدينة العريش على إصطحاب بناتهم حتى بوابات اللجان.

ونقلت اتوبيسات الطلاب من القري للجان بمدينة الشيخ زويد وتواصلت مبادرة نقل طلاب قري بئر العبد للجانهم مجانا.

وتم تأمين اللجان بكردون أمني سمح بدخوله لسيارة نقل الأسئلة من الكنترول.

كما تم تسهيل دخول الطلاب لكل لجنة عبر بوابة إلكترونية، وسبق دخول بعض الطلاب إجراء مراجعات دراسية سريعة لهم من قبل أولياء الأمور الذين رافقوهم، واستمروا في انتظار أبناءهم لحين خروجهم في شوارع جانبية قرب اللجان.

ويؤدي 3824 طالبًا وطالبة ثانوية عامة بشمال سيناء، امتحانات نهاية العام موزعين على 15 لجنة بواقع : 7 لجان بالعريش ، 3 لجان بالشيخ زويد ، ، 5 لجان ببئر العبد.

قال حمزة رضوان وكيل تعليم شمال سيناء، انه تم تجهيز اللجان لإستقبال الطلبة وسط اجرأت تأمين مشددة.

اضاف انه سبق انطلاق الامتحانات توقيع بروتوكولات تعاون مع التموين والصحة والكهرباء والمياه لتوفير احتياجات الامتحانات والتنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء لتأمين اللجان .

لافتا ان امتحانات الثانوية العامة تنطلق اليوم ولمدة يومين بالنسبة للمواد التى لا تضاف الى المجموع ، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو المقبل لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو المقبل يتخللها عطلة عيد الأضحى المبارك .

واشار انه عقد لقاء برؤساء اللجان ، وتم نقل توجيهات وزارة التربية والتعليم وتتضمن الإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه، و تقع المسؤولية على ( رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ ) في حالة تسريب الامتحان ونشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسليم كتيب المفاهيم للطالب مع التنبيه عليه بعدم الكتابة داخل الكتيب واستلام الكتيب من الطالب، و عمل توعية ومراجعة تعليمات كتابة أرقام الجلوس على البابل شيت ،وورقة الإجابة لجميع الملاحظين والتأكيد على مصدر واحد للتعليمات من رئيس اللجنة ،

و" هام " التأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان ، و التأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم ، والإلتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

وتنفيذ كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تنظم العملية الامتحانية ، كما أعطى التعليمات بضرورة تحقيق الإنضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول ،

وأضاف بأنه تم توفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات وضيوف المحافظة.

واوضح انه تعمل غرف العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الأربعة " العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح" على مدار ال24 ساعة وذلك لتقديم الخدمة المتاحة واستعدادها التام لأي حدث طارئ .