اليوم السابع
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حبس عصابة 3 سنوات بتهمة سرقة الهواتف وبيعها على الإنترنت

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:22 م
حبس عصابة 3 سنوات بتهمة سرقة الهواتف وبيعها على الإنترنت سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بمعاقبة تشكيل عصابى 3 سنوات مع الشغل تخصص في سرقة هواتف المحمول وبيعها على أنها مستعملة  عبر الأنترنت.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من المواطنين أفادت بتعرضها لسرقة هواتفها بأسلوب الخطف والمغافلة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة تشكيل عصابى تخصص في سرقة هواتف المحمول وبيعها لسيدة وتاجر بثمن بخس على أن يقوم المتهمين الآخرين بعرضها للبيع على أنها هواتف محمول مستعملة، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم للمحاكمة، التى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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