حبس عامل أشعل النار فى ابن عمه بالمطرية بسبب خلافات عائلية

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المطرية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، أشعل النار فى ابن عمه بسبب خلافات بينهما.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على نجل عمه وإحداث إصابته بحروق بسبب خلافات عائلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بقيام شخص بإضرام النيران فى ابن عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر")، وبسؤاله اتهم ابن عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائليه بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجه بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثاً إصابته المشار إليها.