اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جوتيريش معربا عن حزنه لوفاة برلسكونى: سيذكر لتفانيه فى خدمة بلاده

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 03:07 م
جوتيريش معربا عن حزنه لوفاة برلسكونى: سيذكر لتفانيه فى خدمة بلاده جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه لنبأ وفاة رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق سيلفيو برلسكونى.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ونشره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

كما أعرب جوتيريش عن خالص تعازيه لشعب وحكومة إيطاليا، وكذلك لأسرة برلسكوني.

وقال جوتيريش إن برلسكوني سوف يُذكر لتفانيه فى خدمة بلاده بصفته رئيس حكومة ما بعد الحرب الأطول خدمة في إيطاليا.

وتوفى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 86 عاما.

 


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سيلفيو برلسكونى

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