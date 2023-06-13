تونس تؤكد أهمية التمسك بالعمل متعدد الأطراف في إطار احترام سيادة الدول

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أكدت تونس أهمية التمسك بالعمل متعدد الأطراف في إطار احترام سيادة الدول وخياراتها التنموية تلبية لإرادة الشعوب وتحقيقا لتطلعاتها.

جاء ذلك ترؤس منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية المنعقد بالرياض.

وأوضح موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية والمناصر لمطالب الشعب الفلسطيني باسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في إطار قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

و أكّد بن رجيبة أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع دول الباسيفيك ، داعيا الى ضرورة وضع برنامج يستكشف فرص التعاون بين الجانبين ويفتح آفاقه بشكل ملموس وواقعي، مشيرا إلى أنه من منطلق الايمان بمحورية التعليم في بناء جسور التواصل بين الدول العربية ودول جزر المحيط الهادي تخصص منح جامعية لفائدة طلبة هذه الدول الصديقة في الجامعات التونسية في عدد من الاختصاصات.