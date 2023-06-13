اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 06:58 م
أكرم القصاص
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توقعات بزيادة إمدادات الغاز الروسى إلى الصين بـ10 مليارات متر مكعب سنويا

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 05:34 م
توقعات بزيادة إمدادات الغاز الروسى إلى الصين بـ10 مليارات متر مكعب سنويا الغاز الروسى
أ ش أ

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ذكرت وزارة الطاقة الروسية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء أن افتتاح طريق الشرق الأقصى سيزيد من حجم إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين بمقدار 10 مليارات متر مكعب سنويا. 
 
وقالت شركة "غازبروم" الروسية، في وقت سابق، "إنه بعد الانتهاء من المشروع سيصل حجم صادرات الغاز الروسي إلى الصين إلى 48 مليار متر مكعب سنويا".
 
وكان قد تم توقيع الاتفاقية بين موسكو وبكين في 31 يناير 2023، وهي تحدد شروط التعاون في إمدادات الغاز من روسيا إلى الصين عبر طريق الشرق الأقصى، وتنظم القضايا المدنية والضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات حل أي نزاعات قد تنشأ.
 
وتشير الوثائق المرافقة للقانون إلى أن الاتفاقية تلبي تماما مصالح روسيا، وسيسهم التصديق عليها في تطوير نظام نقل الغاز الروسي، فضلا عن التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء بين الدولتين في قطاع الطاقة.

روسيا

الغاز الروسى

الصين

روسيا والصين

إمدادات الغاز الروسي للصين



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