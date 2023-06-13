توزيع لحوم مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تماشيًا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وزعت جمعية الأورمان تحت رعايةودعم من مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان 1600 كيلو لحوم على 800 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى الطوناب والرديسية والبحيرة والحمام ونجع الحوش مركز ادفو، وقريتي فارس والحجندية مركز كوم امبو فى محافظة أسوان، وذلك تنفيذأ لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان في" تصريحات صحفية" ان توزيع اللحوم جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع مراكز وقرى محافظة أسوان.

مشيدأ بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه اوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشاد شعبان، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.