تنظيم قافلة سكانية شاملة بالعجمى غرب الإسكندرية ضمن مبادرة "حقك تنظمى"

الإسكندرية جاكلين منير

نظم حى العجمى بالإسكندرية، قافلة سكانية فى أولى فعاليات الحملة القومية التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى تقيمها منطقة العجمى الطبية تحت شعار (حقك تنظمي) بالدخيلة.

وذلك بمشاركة عدة إدارات بحى العجمى ( الخدمات. التنمية المحلية.لجنة السكان.لجنة حماية الطفولة.مشروعك.محو الأمية)، وتلقت لجنة حماية الطفولة عدد 15 بلاغات، كما قامت إدارة التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص بعمل حصر بأسماء السيدات لإستخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان بالتعاون مع للمجلس القومى للمرأة لعدد 25 سيدة.

فيما تم عقد عدة ندوات، ندوة لجنة السكان عن الحد من التسرب من التعليم والقضية السكانية، ندوة إدارة الخدمات عن اللقاء الجماهيرى بالحى والخدمات المقدمة فى القافلة، ندوة إدارة مشروعك بالحى بشرح كيفية الحصول على قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3حالات، ندوة مسئول المرأة وذوى الهمم بالحى عن استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوى الهمم بالمجان، مع تعاون بين إدارة محو الأمية بالحى والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع العجمى تم عمل حصر لعدد 2 دارس تمهيدا لفتح فصول جديدة وتم عمل توعية للحضور عن بروتوكول لا امية مع تكافل.