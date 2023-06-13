اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يونيو 2023 02:32 م
أكرم القصاص
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تكثيف أعمال نزح مياه الأمطار بالإسكندرية وسيولة مرورية بالكورنيش.. صور

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 01:19 م
تكثيف أعمال نزح مياه الأمطار بالإسكندرية وسيولة مرورية بالكورنيش.. صور جانب من الأعمال
الإسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية، أعمال نزح مياه الأمطار وتصريف المياه وفتح الطريق أمام للمارة والسيارات، حيث شهد كورنيش الإسكندرية سيولة مرورية واضحة، وذلك بعد أن شهدت المحافظة أمطارا رعدية صباح اليوم.
 
فيما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بنشر سيارات الشفط وتصريف مياه الأمطار، وأكدت على عدم وجود تراكمات سواء بالأنفاق أو أسفل الكبارى، أو أمام لجان الثانوية العامة، كما قامت بتطهير الشنايش والمطابق لسرعة تصريف مياه الأمطار.
  
 
من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
 
وكلف اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.
 
 
وناشدت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخى الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
 
• توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد. 
 
تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. 
 
تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
 
عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة. 
 
عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. 
 
عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. 
 
عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.  
 
عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.
 
 
أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية : 
 
غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.
 
الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175
 
 
الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125
 
 
 
التعامل مع تداعيات الطقس7
التعامل مع تداعيات الطقس7

تصريف المياه4
تصريف المياه4

تصريف مياه الامطار
تصريف مياه الأمطار

تطهير البيارات
تطهير البيارات

سيولة مرورية على الكورنيش
سيولة مرورية على الكورنيش

 


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