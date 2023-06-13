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تعليم كفر الشيخ: 140 طالبا وطالبة تغيبوا عن امتحان الثانوية العامة اليوم

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 12:26 م
تعليم كفر الشيخ: 140 طالبا وطالبة تغيبوا عن امتحان الثانوية العامة اليوم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع الامتحانات غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، فقد أدى الامتحان 24 ألفا و22 طالبا وطالبة، امتحان مادة الاقتصاد، وأدى 24 ألفا و22 طالبا وطالبة امتحان مادة الاحصاء، وتغيب عن أداء الامتحانات 140 طالب وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات أى شكاوى أو مخالفات.

 

وأوضح وكيل الوزارة أن الغرفة تابعت منذ الصباح الباكر وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان الامتحانية وسط إجراءات أمنية مكثفة ودخول الطلاب للجان فى سهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات اللأزمة.

 

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد انتهت من كل الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة 2023م من حيث جاهزية المدارس التى ستكون بها لجان الامتحانات، وجاهزية الاستراحات المعدة لاستقبال رؤساء اللجان، والمراقبين الأوائل، والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

 

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.


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