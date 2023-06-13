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تعليم الجيزة: توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان الثانوية العامة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 11:19 ص
تعليم الجيزة: توفير طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة من لجان الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير امتحانات الثانوية العامة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المديرية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، والتي انطلقت أولى أيامها يوم أمس الإثنين الموافق 12 يونيو الجاري وتستمر حتى الخميس 13 يوليو المقبل، حيث بلغ إجمالى المتقدمين 86227 طالبا وطالبة، كما بلغ إجمالى عدد اللجان 200 لجنة عامة على مستوى محافظة الجيزة، بالإضافة إلى 40 لجنة احتياطية للطوارئ.

وأكدت المديرية تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفورى لحل أى طارئ قد يحدث، علاوة على التنسيق مع مديرية أمن الجيزة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

يُذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان مادة التربية الدينية بالجيزة يوم أمس بلغ 79087 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99.24%، كما بلغ إجمالى عدد المتقدمين لأداء مادة التربية الوطنية 77903 طالبا وطالبة بنسبة 99.29%.


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