تعرف على سيارات النقل المرخصة خلال أبريل 2023

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أبريل 2033 في تقريرها عن عدد مركبات النقل المرخصة والمؤمن عليها، أنها بلغت 828 سيارة، من بينها 3 سيارة نقل موديل 2020 ، و40 سيارة نقل موديل 2021 ، و208 موديل 2022 ، و549 سيارة نقل موديل 2023 ، و28 سيارة موديل 2024.
وتأتي في المقدمة ماركة "شيفورلية" بواقع 471 سيارة، وفي المركز الثاني ميتسوبيشى 65 سيارة وفي المركز الثالث نيسان 59 سيارة وفي المركز الرابع ايسوزو 56 سيارة المركز الخامس سوزوكى 30 سيارة.
وأعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مارس 2023 في تقريرها عن عدد السيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها فقد بلغت عددها 1372 سيارة من بينها 9 سيارة نقل موديل 2020 و111 سيارة نقل موديل 2021 و382 موديل 2022 و870 سيارة نقل موديل 2023.
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