تعرف على سيارات النقل المرخصة خلال أبريل 2023

كتبت : أماني سمير

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر أبريل 2033 في تقريرها عن عدد مركبات النقل المرخصة والمؤمن عليها، أنها بلغت 828 سيارة، من بينها 3 سيارة نقل موديل 2020 ، و40 سيارة نقل موديل 2021 ، و208 موديل 2022 ، و549 سيارة نقل موديل 2023 ، و28 سيارة موديل 2024.