تعرف على جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط تجار المواد المخدرة

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط العديد من تجار المخدرات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية " مقيمة بمحافظة الجيزة، وبحوزتها (كمية لمخدر "الحشيش" – فرد خرطوش "عدد من الطلقات لذات العيار"- ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط أحد الأشخاص حال قيادته دراجة نارية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – دراجة نارية).

كما ضبط أحد الأشخاص بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1كيلو جرام – هاتفى محمول)، وضبط أخر بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – فرد خرطوش "طلقة لذات العيار" - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.